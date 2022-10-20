Yıldırım'da Yeşil Cami'nin musluklarını çalmak isteyen 2 şahıs, bir vatandaşın gözünden kaçmadı. 2 şüpheli kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde camilere dadanan hırsızların, bu kez de caminin lavabolarına göz diktiği tespit edildi.

Tarihi Yeşil Cami'de, lavabonun üst camını açıp içeriye giren 2 şüpheliyi fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 şahıs yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen bekçiler, bölgede hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen bekçiler, camdan içeri giren 2 şahsı muslukları sökerken yakaladı.

Bursa'da camiye dadanan hırsızlar yakalandı VİDEO



"Biz bir şey çalmadık"

Suçüstü yakalanan şahıslar karakol ekibinin gelmesiyle gözaltına alınırken, "Biz bir şey çalmadık." diyerek kendilerini savundu.

Şüpheliler serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre, şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şahıslar, olayla ilgili şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldı.