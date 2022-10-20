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    Bursa'da camiye dadanan hırsızlar yakalandı

    Yıldırım'da Yeşil Cami'nin musluklarını çalmak isteyen 2 şahıs, bir vatandaşın gözünden kaçmadı. 2 şüpheli kısa sürede kıskıvrak yakalandı.
    • 20.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:19
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    Bursa'da camiye dadanan hırsızlar yakalandı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde camilere dadanan hırsızların, bu kez de caminin lavabolarına göz diktiği tespit edildi.

    Tarihi Yeşil Cami'de, lavabonun üst camını açıp içeriye giren 2 şüpheliyi fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    2 şahıs yakalandı

    İhbar üzerine harekete geçen bekçiler, bölgede hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay yerine gelen bekçiler, camdan içeri giren 2 şahsı muslukları sökerken yakaladı.

    Bursa'da camiye dadanan hırsızlar yakalandı VİDEO

    "Biz bir şey çalmadık"

    Suçüstü yakalanan şahıslar karakol ekibinin gelmesiyle gözaltına alınırken, "Biz bir şey çalmadık." diyerek kendilerini savundu.

    Bursa da camiye dadanan hırsızlar yakalandı #1

    Şüpheliler serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şahıslar, olayla ilgili şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldı.

    Bursa da camiye dadanan hırsızlar yakalandı #2

    Bursa da camiye dadanan hırsızlar yakalandı #3


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