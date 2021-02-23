Bursa'da çamura saplanan ambulans kurtarıldı

Hasta için yola çıkan ambulans çamura saplandı. Sağlık ekiplerinin imdadına vatandaşlar yetişti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasta almaya giden 112 ekipleri, talihsizlik yaşadı.

Ekipler, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu çamura saplandı.

Bunun üzerine olayı duyan Akhisar Muhtarı Oktay Garip, mahallede pikabı bulunan bir mahalle sakinini alarak olay yerine geldi.

AMBULANSI KURTARMA OPERASYONU

Çamura saplanan ambulansın arkasına halat bağlandı ve pikap tarafından kurtarıldı.

O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Hasta, 4 çekerli ambulansla hastaneye götürüldü.

Bursa'da çamura saplanan sağlıkçıların imdadına vatandaş yetişti ViDEO



