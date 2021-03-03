3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında, mahsur kalarak dumandan etkilenen ve 4’ü çocuk, 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Gece saat 02.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Kanarya Sokak’ta 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağındaki buzdolabının motor kısmında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, duman apartmanın içine yayıldı.

Dumanı fark eden daire sakinleri bir yandan evlerini terk ederken diğer yandan komşularını uyandırmak için yoğun çaba sarf etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan dairenin kapısını uzun uğraşlar sonucu kırarak alevlere müdahale ederken, bir yandan da apartman sakinlerini tahliye etmek için ter döktü.

Bursa’da can pazarı: Evde çıkan yangından 4’ü çocuk 8 kişi kurtarıldı İZLE

BALKONDA 3 ÇOCUĞUYLA MAHSUR KALDI, YARDIM İSTEDİ

Binanın ikinci katında oturan bir kadın ise binayı duman sardığını fark ederek, 3 çocuğuyla balkona çıktı.

"Yardım edin" diyerek kurtarılmayı bekleyen kadını komşularını sakinleştirmeye çalıştı.

Mahallelinin, balkonda çocuklarıyla bekleyen kadına "Kapıyı açın" diye bağırması dikkat çekti. Korktuğu ve paniklediği görülen kadın, dumanların arasından apartman kapısını itfaiye ekiplerine açtı.

“ÇOCUKLARIM BİNADA KALDI”

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kadın ve 3 çocuğunu kurtararak apartmandan indirmek istedi.

Bu sırada çocuklarını yanında göremeyen panik halindeki kadın "Çocuklarım binada kaldı" diyerek itfaiyeye direndi.

Komşularının sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği kadın, çocuklarını itfaiye erlerinin kucağında görünce rahat bir nefes aldı.

4’Ü ÇOCUK 8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KUŞ TELEF OLDU

Çalışmalar sırasında binada mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, birinci kattaki dairede kafeste bulunan bir kuşun yanarak telef olduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de sokakta toplanan mahalleliyi uyararak evlerine gönderdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.