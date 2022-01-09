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    Bursa’da, canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı

    Sosyal medya hesabından canlı yayın açıp uyuşturucu madde içen biri kadın 2 kişi, narkotik ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 18:04
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    Bursa’da, canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

    Yayını izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştü.

    Narkotik ekipleri, Azra S. (19) ve Emre S.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı.

    UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Şahısların üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulamanın ardından 2 şahıs, uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan adliyeye sevk edildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

    2 şahıs çıkarıldıkları, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa’da, canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı #1

    Bursa’da, canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı #2

    Bursa’da, canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı #3

    Bursa’da, canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı #4


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