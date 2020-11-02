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    Bursa'da çarpışma sırasında yola fırlayan 2 genç öldü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 08:02
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 08:34
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    Bursa'da çarpışma sırasında yola fırlayan 2 genç öldü

    Bursa’nın İnegöl ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi’nden İnegöl'e seyir halinde olan Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Karşı şeride geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

    İKİSİ DE YOLA FIRLADI

    Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücü Sönmez ile yanında bulunan Fatih Akyol (22) yola fırladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Fatih Akyol’un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Bursa da çarpışma sırasında yola fırlayan 2 genç öldü #1

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Oğuzhan Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Otobüs sürücüsü Onur Gürsoy'un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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