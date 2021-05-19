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Bursa'da çatıda çıkan yanını film gibi izlediler

Bursa'da çatıda çıkan yanını film gibi izlediler

Bir sitede bulunan apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Sokağa çıkan mahalle halkı yangına müdahaleyi izlerken, sosyal mesafe de unutuldu.