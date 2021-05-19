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    Bursa'da çatıda çıkan yanını film gibi izlediler

    Bir sitede bulunan apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Sokağa çıkan mahalle halkı yangına müdahaleyi izlerken, sosyal mesafe de unutuldu.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 18:02
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    Bursa'da çatıda çıkan yanını film gibi izlediler

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerindeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine kısa sürede siteye gelen itfaiye, merdivenli araçlar ile yangına müdahale ederek, alevleri bir saatlik çalışmayla söndürdü.

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Yangın sonucu, çatı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangını gören mahalle halkı, sokağa çıkarak yangını ve müdahaleyi izledi. Bu sırada sosyal mesafenin unutulduğu görüldü, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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