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    Bursa’da çatıdan düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

    İnternet kablosu montajı yapmak için çıktığı çatıdan düşen işçi, beton zemine çakıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 18:02
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    Bursa’da çatıdan düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

    Bursa’da Muhammed Lezgi Aydın isimli bir vatandaş, internet kablosu montajı yapmak için İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 24’üncü Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasının çatısına çıktı.

    Dengesini kaybeden 22 yaşındaki işçi, 6 metre yüksekten beton zemine düştü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olayı gören etraftaki diğer işçiler durumu ekiplere haber verdi.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Aydın’ı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa’da çatıdan düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı #1

    Bursa’da çatıdan düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı #2

    Bursa’da çatıdan düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı #3

    Bursa’da çatıdan düşen işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı #4

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