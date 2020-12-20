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Bursa'da çatıdan kaçmaya çalışan hırsız, polise yakalanınca ağladı

Bursa'da çatıdan kaçmaya çalışan hırsız, polise yakalanınca ağladı

Çatıdan çatıya atlayarak kaçan ve üst aramasında, tornavida, yan keski, bıçak ve İngiliz anahtarı ele geçirilen hırsız, "ben bir şey yapmadım" diyerek ağladı.