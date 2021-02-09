Euro
8.5418
0.11%
Dolar
7.0666
-0.09%
Altın
418.36
0.46%
Borsa
1.535
0%
Bitcoin
324.911
17.90%
EXEN Coin
15.24
-0.52%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

    Bursa'da çay içen kişinin üstündeki çatı uçtu

    Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı koparak 2 sokak uzağa uçtu.
    • AA
    • 09.02.2021 - 06:56
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 07:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da çay içen kişinin üstündeki çatı uçtu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koptu.

    5 katlı apartmanın uçan çatısı, lodosun etkisiyle  uçarak iki sokak ötedeki Vatan Caddesi'ne düştü.

    VİDALAR YERİNDEN KOPTU

    Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek, "Çatı katında çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta.

    O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı. Demirleri yerinden söktü. Bulunduğum yerde çatı vardı bir anda uçtu." dedi.

    Bursa'da çay içen kişinin üstündeki çatı uçtu VİDEO

    Bursa da çay içen kişinin üstündeki çatı uçtu #1

    CADDE TRAFİĞE KAPANDI

    Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Elektrik direğindeki telleri de koparan çatı, caddeyi trafiğe kapadı.

    Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı caddedeki çatı, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.

    Bursa da çay içen kişinin üstündeki çatı uçtu #2

    Bursa da çay içen kişinin üstündeki çatı uçtu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir