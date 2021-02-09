Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı koparak 2 sokak uzağa uçtu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koptu.

5 katlı apartmanın uçan çatısı, lodosun etkisiyle uçarak iki sokak ötedeki Vatan Caddesi'ne düştü.

VİDALAR YERİNDEN KOPTU

Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek, "Çatı katında çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta.

O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı. Demirleri yerinden söktü. Bulunduğum yerde çatı vardı bir anda uçtu." dedi.

Bursa'da çay içen kişinin üstündeki çatı uçtu VİDEO

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğindeki telleri de koparan çatı, caddeyi trafiğe kapadı.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı caddedeki çatı, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.