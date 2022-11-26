Bursa’da çaycıyı vuran zanlı yakalandı

Çay ocağı sahibi İsmail Güder, çayı geç getirdiği için tartıştığı müşterisinin gönderdiği, 'yeğenim' dediği kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki Düğün Çarşısı'nda, çay ocağı sahibi İsmail Güder (51) ile ismi öğrenilemeyen müşterisi arasında, çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi.

Müşteri, çay ocağından ayrılırken "Yeğenimi göndereceğim" dedi.

Çayı geç getirdi diye kan aktı

Daha sonra çay ocağına gelen M.E.K. (14) ve yanındaki arkadaşı H.D. (22), İsmail Güder'e tabancayla ateş etti.

Güder kasığından vurularak yaralandı, zanlılar ise kaçtı.

Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalandılar

İHA'nın aktardığına göre azmettirilen zanlılar M.E.K. (14) ve yanındaki arkadaşı H.D. (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobille seyir halindeyken suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar, hastaneye sağlık raporuna götürüldü.

































