Bursa'da çekici emniyet şeridinde kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı Oto kurtarma çekicisinin otoyolda emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında 39 yaşındaki Muammer Yıldırım idaresindeki 34 MBF 320 plakalı oto kurtarma aracı Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halindeyken emniyet şeridinde seyir halinde olan Engin Arsakay idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile oto kurtarma aracı hurdaya döndü.

Araç sürücüsü Muammer Yıldırım araç içinde sıkıştı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öndeki aracın sürücüsü olan ve çarpmanın şiddeti ile kafasını ön cama çarparak yaralanan Engin Arsakay ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer araçta sıkışan Muammer Yıldırım için itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi.

Yaralı ambulansa taşındı

Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü ambulansa taşındı.

Muammer Yıldırım ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgi soruşturması devam ediyor.