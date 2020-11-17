Bursa'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Trafik çekici ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Tuna caddesi üzerinde seyir halinde olan rafik çekici, dönüş yaptığı sırada yanından geçen motosiklet sürücüsü ile çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü Çekirge Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı