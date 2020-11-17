Dolar
7.7507
0.5696%
Euro
9.2089
0.713%
Altın
1888.42
0.0423%
Borsa
1279.56
-1.0386%
G. Altın
470.824
0.6083%
Bitcoin
129197.04
-0.2291%
EXEN Coin
12.33
0.24%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Bursa'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

    Trafik çekici ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 08:50
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 08:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Tuna caddesi üzerinde seyir halinde olan rafik çekici, dönüş yaptığı sırada yanından geçen motosiklet sürücüsü ile çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ YARALANDI

    Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü Çekirge Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan, yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Bursa'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

    Bursa da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı #1

    Bursa da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı #2

    Bursa da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir