Bursa'da aralarında husumet olduğu bilinen komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aynı binada yaşayan ve aralarında husumet olan komşular, cenaze evinde karşı karşıya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Sesleri duyan diğer bina sakinleri, polis ekiplerine haber verdi.

"HELALLİK ALIRKEN ÇİRKİN SALDIRILAR DEVAM ETTİ"

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayı yatıştırmak için büyük çaba gösterdi.

Vefat eden genç kadının eşi, "Eşim uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Binamızda yaşayan bir kadın var. Binada bulunan 15 aile de şikayetçi ve davacı. Bizi sürekli takip edip eşime baskı kuruyordu.

En son yaşananlardan sonra eşimin ağrıları daha çok arttı. Dün eşimi kaybettiğim halde taziye ve helallik alırken, çirkin saldırılar yine devam etti. Ben kendi sakinliğimi korumak istedim. Sonra, evime bıçaklı saldırı düzenledi" dedi.

Bursa'da, cenaze evinde husumetli komşular arasında kavga çıktı VİDEO





"BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"

Diğer konuşan komşusu, "Cenazemiz vardı. Şahıslar elinde bıçakla dairemize girmeye çalıştılar. Ben o şok ile ayakkabılığı Hüseyin’e attım arbede ile yere düştük. Bir kız kardeşimiz hızlı davranarak elinden bıçağı alarak büyük faciayı önledi" diye konuştu.

"DALGA GEÇİYORMUŞ GİBİ KONUŞUNCA.."

Helallik için siteye geldiklerini söyleyen komşusu, "En üst katta oturuyorlar. Cenaze evine geldi dalga geçermiş gibi böyle hareketler yaptığını gördük. Sonra kargaşa çıkmaya başladı. Dalga geçermiş gibi konuşunca cenazeye saygılı olmasını istedik. Sonrasında imam duasını tamamlayamadan aldık, götürdük. Cenaze evinde düğün varmış gibi hareketler yapıyordu. Hiçbir hane onlardan memnun değil" dedi.

Ölen genç kadının çocukları ise, "Biz dışarı çıktığımızda bize kötü kötü bakıyor. Ondan korkuyoruz" dediler.





"15 -20 KİŞİ YOLUMU KESTİ"

Cenaze evine geldiği ve kavga çıkardığını iddia ettikleri kadın ise "Kesinlikle cenaze evini basan ben değilim. 15 ile 20 kişi pusu kurup yolumu kestiler. Saçımdan tutup yerde sürüklediler ve tekmelerine maruz kaldım. Saçımdan tutup evlerinin içine sürüklediler. Elimi kolumu bağlayarak işkence etmeye devam ettiler. Kendimi korumama izin vermediler. Boğazımın üstüne oturdular nefes alamadım. Ayrıca üstümü başımı yırtıp beni çıplak şekilde videoya çektiler" iddialarında bulundu.

Diğer yandan, kadının önceden de tehdit içerikli mesajlar attığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



