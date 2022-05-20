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    Bursa'da cep telefonu satanları dolandıran şahsa gözaltı

    Cep telefonu satan 9 kişiye ileri tarihli para transferi yaptığı dekontu gösterip cihazları aldıktan sonra da ödeme talimatını iptal eden E.Ö. yakalandı.
    • 20.05.2022 - 13:54
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    Bursa'da cep telefonu satanları dolandıran şahsa gözaltı

    Bursa polisi, 9 farklı cep telefonu dolandırıcılığı üzerine harekete geçti.

    Çalışmalar kapsamında şüphelinin kimliği belirlendi.

    EFT ödemelerini telefonu aldığında iptal etti

    E.Ö. isimli şahsın, internet üzerindeki satılık cep telefonu ilanlarından bulduğu kişilerle görüşüp anlaştığı, parayı ileri tarihli yaptığı EFT ile gönderdiği, dekontu gösterip telefonu aldıktan sonra ise para transferini bankadan iptal ettiği saptandı.

    Gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre E.Ö., yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada dolandırıcılıkla aldığı bir cep telefonu ele geçirildi. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa da cep telefonu satanları dolandıran şahsa gözaltı #1

    Bursa da cep telefonu satanları dolandıran şahsa gözaltı #2


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