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Bursa’da cep telefonunu almaya çalışan gaspçıyı öldürdü

Bursa’da cep telefonunu almaya çalışan gaspçıyı öldürdü

Kendisine tornavida ile saldırıp, cep telefonunu gasbetmeye çalışan saldırganı bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.