Cinayet işledikten sonra cezaevine gönderilen oğlunu ziyaret eden Sadık Çayır’ın, cezaevi önünde uğradığı silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, geçen yıl haziran ayında, taksi durağında görev yapanlar ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Serdar Umur öldü, 5 kişi de yaralandı.

Olay sonrası Ali Can Çayır (28) tutuklandı. Ali Can Çayır'ın taksi şoförü olan babası Sadık Çayır, kasım ayında oğlunu ziyarete gittiği Bursa H Tipi Cezaevi´nin önünde silahlı saldırıda uğradı.

KAMERAYA YANSIDI

9 kurşun isabet eden Çayır ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.

Bursa’da, cezaevi önünde silahlı saldırı anları kamerada



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Cinayet sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Semih Kaya (32), Tolga Ötelaş (28), Serkan Bayram (41) tutuklandı, Turgut Umur ile Özgür B. (31) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturmasının ardından şüpheliler hakkında Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürmek, adam öldürmeye azmettirmek, yardım etmek ve suç delillerini gizlemek veya değiştirmek suçlarından dava açıldı.

Yargılama sürecinde sanıklardan Turgut Umur da (28) tutuklandı. Yargılama devam ederken savunmalarını yapan tutuklu ve tutuksuz sanıklar yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Tutuklu sanıklardan Turgut Umur'un, koronavirüs olması nedeniyle duruşmaya katılamaması sonucu karar verilemeyen davayla ilgili yargılamaya devam edildi.

Geçtiğimiz gün yapılan karar duruşmada, tarafların avukatları, tutuksuz sanık Özgür B. ile öldürülen Sadık Çayır'ın yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Turgut Umur, Semih Kaya, Tolga Ötelaş ve Serkan Bayram ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlanıp, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklar, beraatlerini talep edip, tahliyelerini istedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü kanaatine vardığı Tolga Ötelaş ve Serkan Bayram'a, 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı ömür boyu hapse çevirdi.

Aynı suçtan yargılanan Semih Kaya ile Turgut Umur'a ise 20 şer yıl hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Özgür B.Y.'ye de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 ay hapis cezası verdi.