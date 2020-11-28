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    Bursa’da cezaevi önündeki cinayet anı kamerada

    Oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde saldırıya uğrayan taksicinin öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 28.11.2020 - 15:33
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 15:39
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    Bursa’da cezaevi önündeki cinayet anı kamerada

    Bursa'da haziran ayında, taksici Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında park meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmıştı.

    Kavgada Serdar Umur hayatını kaybederken, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

    Kavga ile ilgili olarak Sadık Çayır'ın oğlu Alican Çayır tutuklanmıştı.

    Bursa’da cezaevi önündeki cinayet anı kamerada VİDEO

    OĞULUN ZİYARETE GELDİ, ÖLDÜRÜLDÜ

    Sadık Çayır ise dün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde bulunan Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi.

    Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır, kimliği belirsiz bir kişi tarafınsan silahlı saldırıya uğradı.

    9 kurşun isabet eden Çayır hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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    CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Zanlının kimliğini tespit eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmasını sürdürüyor.

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    Bursa’da cezaevi önündeki cinayet anı kamerada #3

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