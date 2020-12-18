Bursa'da çiftlikte çıkan yangında 10 at telef oldu

Yangın itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 10 atın öldüğünün anlaşılması büyük üzüntü yarattı.

Bursa Atatürk Kent Ormanı’nda ahırlarda çıkan yangında yürek burkan manzaralarla karşılaşıldı

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, ormanlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

AHIR ALEV ALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin, Atatürk Kent Ormanı’nda bulunan ve içerisinde atların bulunduğu ahırdan yükseldiğini tespit eden ekipler, söndürme çalışması başlattı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, yürek burkan manzara ile karşılaşıldı.

ATLAR YANARAK TELEF OLDU

Yangın sonucu, ahırlardaki 10 at ölürken, ahırlar tamamen küle döndü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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