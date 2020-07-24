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    Bursa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

    Osmangazi ilçesinde, çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA
    • 24.07.2020 - 05:55
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    Bursa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak’taki bir evde, Savaş Güneş (26) ile birlikte yaşayan kızı C.K'nın yanına giden baba Murat K, burada Savaş ve babası Ecevit Güneş (45) ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K. yanındaki tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'e ateş etti.

    Ecevit Güneş başından, Savaş Güneş de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheli Murat K. olay yerinden kaçtı.

    Silah seslerini duyan komşuların polise ihbarda bulunması üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı #1

    YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ecevit Güneş yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bursa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı VİDEO

    Bursa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı #2

    Bursa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı #3

    Bursa'da çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı #4

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