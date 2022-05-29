Bursa'da çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi

Nilüfer ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil evin mutfağında yangın çıkarken, ev kullanılamaz hale geldi . Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışırken, yaralanan olmadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

Mutfakta tüpün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, kısa süre içerisinde tüm binayı sardı.

Vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek, söndürmeye çalıştı.

Yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti.

Diğer binalara sıçramadan alevler söndürülürken, yangında kimsenin canına zarar gelmemesi sevindirdi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.