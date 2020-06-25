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    Bursa'da çıkan yangında sosyal mesafeye uymadılar

    3 katlı binada çıkan yangında mahalle sakinleri sokağa döküldü. Sokağa çıkan vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 00:39
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    Bursa'da çıkan yangında sosyal mesafeye uymadılar #1

    Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesindeki Mesut sokakta meydana geldi.

    3 katlı binanın alt katında bulunan depoda çıkan yangında, mahalleli panikle sokağa attı.

    Sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar.

    Bursa'da çıkan yangında sosyal mesafeye uymadılar #2

    POLİS MÜDAHALESİYLE DAĞILDILAR

    Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bodrum katında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

    Kalabalık olan vatandaşlara polis müdahale ederek dağıttı.

    Yangın sonucu Bodrum’da bulunan bazı eşyalar yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

    Bursa'da çıkan yangında sosyal mesafeye uymadılar #3

    Bursa'da çıkan yangında sosyal mesafeye uymadılar #4

    Bursa'da çıkan yangında sosyal mesafeye uymadılar #5

    Bursa'da çıkan yangında sosyal mesafeye uymadılar #6

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