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    Bursa'da çimlere basma kavgası

    Çimlere basan çocuklara kızan kişi, tepki gösteren bir vatandaşa saldırdı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 12:33
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    Bursa'da çimlere basma kavgası

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir parkta çocukların çimlere basması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

    Kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

    Dün akşam saatlerinde Aziz Sancar Parkı’nda meydana gelen olayda, ilçenin en hareketli parkında oynayan çocuklara kızan Mehmet A, çimlere bastığı gerekçesiyle Furkan T. (10) adlı çocuğun bisikletini alarak yere attı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Bisikletin lastiğini de patlatan Mehmet A.’nın bu davranışlarını gören küçük çocuğun babası Sadrettin T. olay yerine geldi.

    Çıkan tartışmada Sadrettin T.’ye yumruk atan Mehmet A.’ya çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

    Hakaretler sonrasında Mehmet A. ile Sadrettin T. arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı karakola götürerek işlem yaptı.

    Bursa'da çimlere basma kavgası ViDEO

    Bursa da çimlere basma kavgası #1

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