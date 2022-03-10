Cinsel istismar davasının görüldüğü davada sanık ve mağdur yakınları, önce adliye sonra karakol yakınlarındaki otoparkta birbirine girdi. 5 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa Adliyesi’nde sabah saatlerinde görülen taciz davasının tutuksuz yargılanan sanığı, duruşma çıkışında mağdur yakınlarına gülerek sataştı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre, karar üzerine adliye koridorunda tartışmaya başlayan iki ailenin karşılaşmasıyla kavgaya döndü.

Kavga, adliye polislerinin araya girmesiyle kavga son buldu. İki taraf, takviye gelen polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

SANIK YAKINLARI MÜŞTEKİ VE AİLESİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Karakolda ifade veren taciz davasının müştekiler,i ifadeden sonra karakoldan çıkarak araçlarına binmek üzere otoparka gitti.

Bu sırada karşı tarafın karakolda ifade işlemleri devam ederken, başka bir araçla otoparka gelen sanıkların yakınları müşteki ve ailesiyle tartışmaya başladı.

Bursa'da, cinsel istismar davasının tarafları birbirine girdi VİDEO

SOPA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışma yerini sopa ve yumruklara bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 SANIK YAKINI GÖZALTINA ALINDI

Kavga sonucu müşteki ve ailesinden yaralanan 5 kişi ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sanığın yakınları olan 6 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

“ÇOCUKTAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI, ANCAK SANIKTAN ALINMADI”

Konuyla ilgili konuşan müştekinin avukatı Feyza Aslan Erdem, şu açıklamalarda bulundu:

“2020 Mayıs ayında müvekkilim cinsel istismara uğruyor. Bu istismardan bir çocuk doğuyor. Olayın yargılaması devam ediyor. Çocuktan DNA örneği alındı, ancak baba olduğunu iddia ettiğimiz sanıktan henüz örnek alınamadı. Tutuksuz yargılanma devam ediyor. Tutuksuz yargılanma kararı sonrasında karşı taraftan müvekkillerimize karşı haksız tahrik meydana geldi. Bunun üzerine adliyede arbede yaşandı.





Olay sonrası Çarşı Polis Karakolu’nda iki tarafta ifade verirken, biz müvekkillerimizi sakinleştirdik. Biz müvekkillerimizi sakinleştirip gönderdik. Ben daha karakoldan çıkmadan beni aradılar, avukat hanım koş, yetiş bize saldırıyorlar diye. Ben polisleri çağırana kadar sanıkların akrabası olan 8-10 kişi müvekkillerimizi dabediyorlar. Daha 18 yaşını doldurmamış müvekkilimiz de dahil olmak üzere 5 yaralı var.





“MÜVEKKİLLERİMİZ HAKLIYKEN HAKSIZ KONUMA DÜŞTÜLER”

Yaralılardan 2-3 kişi baygın olarak hastaneye kaldırıldı. Müvekkillerimiz haklıyken haksız konuma düştüler. Ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar.

“ORTADA DOĞMUŞ BİR ÇOCUK VAR”

Ortada cinsel istismar neticesi doğmuş bir çocuk var. Buna rağmen tutuklama yok. Babası olmadığını zaten iddia ediyorlar. Onun haricinde çok ciddi ithamlarda bulunmaktan hiç çekinmiyorlar. Bir de üzerine gelip 8-10 kişi sopalarla darbediyorlar. Müvekkillerimiz mağdur edildi.





“TUTUKSUZ YARGILANMAYA DEVAM EDİYOR”

Biz yaşanan olayı da yargıya taşıyacağız. Cinsel istismar davasında sanık tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Bugün görülen duruşma sonrasında müvekkillerimize karşı haksız tahrik oldu.

Sonrasında darp olayı yaşandı ve devamında karakolda ifade verirken de arbede yaşanmış. Haksız olmalarına rağmen, ortada haksız bir fiil, doğmuş bir çocuk varken, hız kesmeden saldırılarına devam ediyorlar. Biz mahkemede ifade ettik. Müvekkilimizin tehdit edildiğini, sürekli dedikodular ve nahoş söylemlerin olduğunu duruşmalarda ifade ettik ancak henüz bir tutuklama yok.”