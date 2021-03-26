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    Bursa'da cinsel organını gösteren tacizci yakalandı

    Bursa'da, Gözde Ş.'nin kendisini taciz ederken görüntülediği K.A., giydiği mavi monttan tespit edildi.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 13:41
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    Bursa'da cinsel organını gösteren tacizci yakalandı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Gözde Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı.

    Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark etti ve cep telefonunun kamerasını açtı.

    PANTOLONUNU İNDİRDİ

    Gözde Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde gördü. Genç kız çığlık atarken, şüpheli koşarak, kaçtı.

    Gözde Ş.'nin, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Genç kız tacizciyi görüntüledi VİDEO

    GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi ile çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

    15 YAŞINDAKİ SURİYELİ YAKALANDI

    Taciz sırasında üzerinde mavi mont olan şüpheli, görüntülerden tespit edildi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki K.A. olduğu saptanan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

    Bursa taciz

    "TUVALETİMİ YAPIYORDUM"

    Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.A.'nın ilk ifadesinde, "Tuvaletimi yapıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Görüntüde kaçan kişi benim." dediği öğrenildi.

    Bursa taciz

    Bursa taciz

    Bursa taciz

    Bursa taciz


    Bursa taciz

    Bursa taciz

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