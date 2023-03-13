Bursa'da cinsel saldırı! 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişinin, kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Bunun üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri inceleme başlattı.
Başlatılan incelemeler kapsamında 300 güvenlik kamerası incelendi.
İncelemeler sonrasında çalışmalar ve mıntıkadaki 300’e yakın güvenlik kamera incelemesi sonrasında ekipler zanlıya ulaştı.
Şüpheli tespit edildi
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 27 yaşındaki E.Y., eşkal bilgilerine istinaden tespit edildi.
Tutuklandı
Müşterilerin de teşhis ettiği şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.