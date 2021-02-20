Bursa'nın en ünlü caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru çıplak halde koşan bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı.

Bursa'da Atatürk Caddesi üzerinde, İstanbul Bakırköy nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 30-35 yaşlarındaki S.Y. isimli kadın, çıplak halde koşarak kısıtlama dolayısıyla polis tarafından oluşturulan uygulama noktasına doğru ilerledi.

Bu sırada aynı cadde üzerinde devriye görevi yapan bir grup bekçi ile uygulama noktasındaki polis ekipleri kadına engel olmaya çalıştı.

"VAZİFEMİ YAPTIM BABA"

Kadının kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler, kadını tarihi hanlar bölgesinde durdurup kıyafetlerini giymesi için ikna etti.

Orhan parkına doğru kollarını açıp "vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi.

Bursa'da çıplak halde caddede koşan kadın VİDEO





İZMİR'DE DE YAPTI

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Alie Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.