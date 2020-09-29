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- Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar
Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar
Narkotik köpeğinin yardımı ile cips paketlerinin içine gizlenmiş 1 kilogram 100 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 29.09.2020 - 08:42
- Güncelleme : 29.09.2020 - 08:42
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Titiz bir şekilde yürütülen çalışmada şüpheli otomobil takibe alınırken, durdurulan otomobilde bulunan Y.O., S.E., A.K.S. ve H.E. kıskıvrak yakalandı.
CİPS PAKETİNDEN EROİN ÇIKTI
Emniyet otoparkına çekilen otomobilde narkotik köpeği ‘Fırtına’nın da desteğiyle arama yapan ekipler cips paketlerine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.
Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için baharatlı cips paketinde sakladıkları tespit edildi.
Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar VİDEO
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda gözaltına alınan Y.O., S.E., A.K.S. ve H.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.