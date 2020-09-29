Dolar
7.8177
0.2192%
Euro
9.1235
0.213%
Altın
1880.75
-0.0308%
Borsa
1121.17
0%
G. Altın
472.464
0.0442%
Bitcoin
83625.92
-1.3753%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar

    Narkotik köpeğinin yardımı ile cips paketlerinin içine gizlenmiş 1 kilogram 100 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 08:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Titiz bir şekilde yürütülen çalışmada şüpheli otomobil takibe alınırken, durdurulan otomobilde bulunan Y.O., S.E., A.K.S. ve H.E. kıskıvrak yakalandı.

    CİPS PAKETİNDEN EROİN ÇIKTI

    Emniyet otoparkına çekilen otomobilde narkotik köpeği ‘Fırtına’nın da desteğiyle arama yapan ekipler cips paketlerine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

    Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için baharatlı cips paketinde sakladıkları tespit edildi.

    Bursa'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar VİDEO

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda gözaltına alınan Y.O., S.E., A.K.S. ve H.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar #1

    Bursa da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar #2

    Bursa da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar #3

    Bursa da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar #4

    Bursa da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir