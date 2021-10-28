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    Bursa'da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu

    Çobanlık yaparak geçimini sağlayan ve dağda yaptığı kulübesinde yaşayan Zekeriya Demir, kulübesinin yanına kurduğu mini hidroelektrik santrali ile kendi enerjisini üretti.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 09:33
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    Bursa'da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu

    Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ikamet eden geçimini çocukluğundan beri çobanlık yaparak sağlayan Zekeriya Demir, onlarca keçilerini dağlarda doğal olarak beslemek için ormanda yaptığı kulübesinde yaşıyor.

    Demir, teknolojiden yaralanabilmek için, kulübesinin yanından akan dereye, mini hidroelektrik santrali kurdu.

    Suyun akış kuvvetiyle elde ettiği elektrik enerjisini kullanan Demir, kulübesinde televizyon izlemeye, telefonunu şarj edip buzdolabını kullanmaya başladı.

    “ELEKTRİĞE HİÇ PARA VERMİYORUM”

    Elektriğe herhangi bir ücret ödemeyen Demir, kendini bildi bileli çobanlık yaparak geçimini sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Ben ormanların içinde yaptığım kulübemde yaşıyorum. Ormanlarda keçilerimi güderek, yem kullanmadan organik hayvan yetiştiriyorum. Burada hayvan yetiştirmek için yaşamak zorunda kalıyorum. Dağda teknolojiden uzak kalmamak için elektrik üretmeye karar verdim. Kulübemin yanından akan dereye düzenek kurup suyun kuvvetiyle elektrik ürettim. Elektriğe hiç para vermiyorum.”

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    Bursa da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu #2

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    Bursa da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu #5

    Bursa da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu #6

    Bursa da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu #7

    Bursa da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu #8

    Bursa da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu #9

    Bursa da çoban, kendi mini hidroelektrik santralini kurdu #10

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