Bursa’da çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Bursa’da çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Moto kurye, bir anda yoluna çıkan küçük çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bir moto kurye seyir halindeyken bir çocuk, saklandığı otomobilin önünden bir anda sürücünün önüne fırladı.

Moto kurye, yola çıkan çocuğa çarpmamak için motoru devirdi ve kendini yere attı.

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan kurye ile çocuğun yanına ilk olarak çevredekiler koştu.

Hafif sıyrıklarla atlattılar

İhbar üzerine de olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralıları, her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Öte yandan, ucuz atlatılan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da moto kurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı VİDEO