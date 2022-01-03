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Bursa’da çocuğuna tokat atan arkadaşını öldürdü

Bursa’da çocuğuna tokat atan arkadaşını öldürdü

Çocuğuna tokat attığı için tartıştığı arkadaşını öldüren katil zanlısı, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Gözaltına alınan zanlının alkollü olduğu için ifadesinin henüz alınmadığı belirtildi.