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    Bursa’da çocuğuna tokat atan arkadaşını öldürdü

    Çocuğuna tokat attığı için tartıştığı arkadaşını öldüren katil zanlısı, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Gözaltına alınan zanlının alkollü olduğu için ifadesinin henüz alınmadığı belirtildi.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 11:40
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    Bursa’da çocuğuna tokat atan arkadaşını öldürdü

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Mustafa Tezcan (42), arkadaşı Taner Durgut (45) ile Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak’taki evinde alkol almaya başladı.

    İddiaya göre, Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı.

    TOKAT ATTI, TARTIŞMA BAŞLADI

    Bu duruma sinirlenen Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Saat 06.00 sıralarında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

    Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Bursa’da çocuğuna tokat atan arkadaşını öldürdü #1

    POLİSİ ARADI, İTİRAF ETTİ

    Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Bursa’da çocuğuna tokat atan arkadaşını öldürdü #2

    İFADESİ ALINAMADI

    Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.

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