Bursa´da çocuk katili 7 yıl sonra yakalandı

2013 yılında çocuk öldürmek suçundan hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve operasyonla yakalanan katil zanlısı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce farklı suçlara karışmış ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda 2013 yılında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi´nde bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıkan ve hakkında 29 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atilla Ö. isimli şüphelinin saklandığı yer tespit edildi.

EVİNE GİRERKEN YAKALANDI

Şüphelinin suçu işlediği mahallede oturduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı. Şüphelinin evinin çevresinde tedbir alan ekipler, Atilla Ö.´yü evine girerken gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Atilla Ö., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.