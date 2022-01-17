Bursa'da çocuk parkında başıboş pitbull yakalandı

Parka terk edilen pitbull, çevredekilerin kemerli müdahalesiyle kontrol altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Bursa’da pitbull cinsi köpeğini kayıt altına aldırmayan bir şahıs, hayvanını Osmangazi ilçesi Şehit Samet Saraç çocuk parkına bırakıp kaçtı.

8 aylık olduğu tahmin edilen pitbull çevredeki diğer hayvanları ve vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

KEMERLE YAKALADILAR

Bunu fark eden mahalle sakinlerinden Berke Arslan, belinden çıkardığı kemeriyle köpeği kontrol altına aldı. İhbar üzerine parka, polis ve zabıta ekipleri kısa zamanda geldi.

BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yakaladığı köpeği araca bindirerek barınağa götürdü.

Köpeğin parkta başıboş gezdiğini, kedi ve köpeklere saldırdığını gören Berke Arslan, “Arkadaşımla dolaşıyorduk. Pitbullun, kedi köpeğe ve buraya gelenlere saldırdığını gördüm. Koşarak geldim ve severek köpeği sakinleştirdim. Belimdeki kemeri çıkarıp tasmasına taktım. Polis ve zabıta ekiplerine haber verdim. Belediye ekiplerine köpeği teslim ettik. Kimse zarar görmedi. Köpek terk edildiğini anlamış gibiydi. Severken fark ettim, ağlamıştı.” dedi.