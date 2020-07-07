Bursa'da çocuklar kurşunlardandan son anda kurtuldu

Akraba ziyaretine giden aile, kurşunların hedefi oldu.

Bursa Orhangazi'de kimliği belirsiz magandalar sokak ortasında ateş açtı.

Ameliyat olmaya hazırlanan amcasını ziyarete giden 33 yaşındaki Meltem Akbaş ve aile yakınları 23:00 sıralarında evlerinin bahçesinde otururken silah sesleri duydu.

YAKINLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

O sırada kolunda bir sızı hisseden Akbaş'ın kolu uyuşmaya başlayınca kolundan kan aktığını fark etti. Akbaş'ın yaralandığını gören yakınları, 1 çocuk annesi Akbaş'ı özel bir araç ile Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürdü.

ÇOCUKLAR BAHÇEDE OYUN OYNUYORDU

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Akbaş, hastanedeki müdahalenin ardından kolundaki mermi ile birlikte Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Aile yakınları olayın yaşandığı bahçede çocukların oyun oynadığını, kısa bir süre önce eve girdiklerini söyledi. Akbaş’ın kolundaki 14’lü tabancadan çıktığı belirlenen mermi ise sabah operasyonla alındı.

OLAY YERİ EKİBİ İNCELEME YAPTI

İlk belirlemelere göre; Akbaş’ın koluna isabet eden merminin, nereden atıldığı bilinmeyen, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanmasıyla ölümcül yaralanmalara yol açan yorgun mermi çekirdeği olduğu öğrenildi. Merminin bahçenin üzerindeki eterniti delerek Akbaş’ın koluna isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.





