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Bursa'da çocuklardan yürekleri ağızlara getiren hareket

Bursa'da çocuklardan yürekleri ağızlara getiren hareket Oyun oynayan çocukların hareket halindeki kamyona tutunarak trafikte ilerlemesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki topladı. O anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı.