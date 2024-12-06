İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, dışarıda oyun oynayan iki çocuk caddeden geçen kamyonun arkasına tutunarak oyun oynamak istedi.
Çocukların bu tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi.
ARACIN ARKASINDAN ATLADILAR
Canlarını hiçe sayan çocuklar, kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı.
Bir süre trafikte ilerleyen çocuklar daha sonrasında aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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