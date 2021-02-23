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    Bursa'da çocukların cep telefonu çaldığı anlar

    Bursa’da hırsızlık şüphelisi 3 çocuk alışveriş yapan kadının cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 10:21
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    Bursa'da çocukların cep telefonu çaldığı anlar

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen olayda, 3 kadın züccaciye dükkanından alışveriş yapmak için iş yerine geldi.

    Tezgah üstündeki eşyalara bakan kadınların yanına gelen çocuklardan biri el çabukluğu ile kadınlardan birinin cebinden 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı.

    GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    Daha sonra içeri giren kadın ürünleri almak için elini cebine attığında telefonunun olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    İncelenen kamera görüntülerinde tezgahı inceleyen çocuklardan birinin el çabukluğu ile kadınlardan birinin cebine elini atıp kaşla göz arasında cep telefonunu çaldığı görüldü.

    Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da çocukların cep telefonu çaldığı anlar #1

    Bursa da çocukların cep telefonu çaldığı anlar #2

    Bursa da çocukların cep telefonu çaldığı anlar #3

    Bursa da çocukların cep telefonu çaldığı anlar #4

    Bursa da çocukların cep telefonu çaldığı anlar #5

    Bursa da çocukların cep telefonu çaldığı anlar #6

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