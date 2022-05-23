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    Bursa'da çocuklarının geleceği için biriktirdileri altınları çaldılar

    Bursa'dan İstanbul'a tatile giden bir aile, evlerine döndüklerinde birikim yaptığı 90 bin lira değerinde altının çalındığı fark etti.
    • 23.05.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 17:45
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    Bursa'da çocuklarının geleceği için biriktirdileri altınları çaldılar

    Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nden İstanbul'a 1 haftalığına tatile giden aile, evlerine döndüklerinde gördüklerine inanamadı.

    Eve gelen aile, oturma odasında kanepenin havada olduğunu gördü.

    Hemen altınları sakladıkları yere bakan aile, mücevherleri bıraktığı yerde bulamadı.

    Hemen durumu polise bildiren aile, altınları çalan hırsız veya hırsızlardan şikayetçi olurken olay yeri inceleme ekipleri, evde parmak izi inceleme çalışması yaptı.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    "Altınları bulunması çok zor bir yere koymuştuk"

    İHA'nın aktardığına göre; çocuklarının geleceği için biriktirdiği 90 bin lira değerinde altının çalındığını söyleyen Remziye Day, ''Biz 1 hafta önce ailece İstanbul'a tatile gittik. Tatilden dönüp eve geldik. Önce herhangi bir şey olduğunu anlamadık, her şey normal gibiydi. Yatak odasında çekmecelerin açık olduğunu fark ettik. Şüphelendik ve hemen oturma odasına geldik. Burada çocuklarımızın geleceği için sakladığımız altınlar vardı. Altınlar çok derin bir yerdeydi. Bulunması oldukça zor bir yere koymuştuk. Evin hiç bir yerinde dağınıklık ve karışıklık da yoktu. Sadece altınları koyduğumuz torba alınmış. Hırsız sadece gelip altınları alıp gitmiş. Evin yatak odasında bir çekmece ile oturma odasından başka hiçbir yerini kurcalamamış. Zaten biz altınların orada olmadığını görünce hemen polisi aradık. Zararımız yaklaşık 90 bin TL civarında." dedi.

    Bursa'da çocuklarının geleceği için biriktirdikleri altınları çaldılar VİDEO

    Bursa da çocuklarının geleceği için biriktirdileri altınları çaldılar #1

    Bursa da çocuklarının geleceği için biriktirdileri altınları çaldılar #2

    Bursa da çocuklarının geleceği için biriktirdileri altınları çaldılar #3

    Bursa da çocuklarının geleceği için biriktirdileri altınları çaldılar #4


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