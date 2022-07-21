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    Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü

    Sokak ortasında çocuklarının gözü önünde eşini darbeden cani koca, gözaltına alındı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 21.07.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:38
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    Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi’nden evlerine doğru yürüyen Evren D. (36) ile 10 yıllık eşi S.D. (31), ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

    Öfkelenen Evren D., eşi S.D.’yi 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde darbetmeye başladı.

    Yüzüne yumruk attı

    Evren D., darp sonucu yere düşen S.D.’yi kaldırıp, yüzüne yumruk attı.

    S.D. kanlar içinde yeniden yere yığıldı.

    Cani koca, daha sonra koluna girdiği S.D.’yi evlerine çıkardı.

    Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü VİDEO

    Darp anı kamerada

    Öte yandan Evren D.’nin eşi S.D.’yi sokak ortasında darbettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Görüntülerde Evren D.'nin eşine defalarca vurduğu, çocuklarının babalarını durdurmaya çalışması ve yoldan geçenlerin kavgaya müdahale etmediği görüldü.

    Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü #1

    Burnu kırıldı

    Olayın ardından S.D. durumu ailesine haber verdi.

    S.D., ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Burnu kırılan S.D., tedaviye alındı.

    Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü #2

    Gözaltına alındı

    Evren D., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Evren D.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

    Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü #3


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