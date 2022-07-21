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- Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü
Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü
- 21.07.2022 - 16:56
- Güncelleme : 21.07.2022 - 17:38
Bursa’nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi’nden evlerine doğru yürüyen Evren D. (36) ile 10 yıllık eşi S.D. (31), ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.
Öfkelenen Evren D., eşi S.D.’yi 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde darbetmeye başladı.
Yüzüne yumruk attı
Evren D., darp sonucu yere düşen S.D.’yi kaldırıp, yüzüne yumruk attı.
S.D. kanlar içinde yeniden yere yığıldı.
Cani koca, daha sonra koluna girdiği S.D.’yi evlerine çıkardı.
Bursa’da çocuklarının gözü önünde eşini dövdü VİDEO
Darp anı kamerada
Öte yandan Evren D.’nin eşi S.D.’yi sokak ortasında darbettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde Evren D.'nin eşine defalarca vurduğu, çocuklarının babalarını durdurmaya çalışması ve yoldan geçenlerin kavgaya müdahale etmediği görüldü.
Burnu kırıldı
Olayın ardından S.D. durumu ailesine haber verdi.
S.D., ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burnu kırılan S.D., tedaviye alındı.
Gözaltına alındı
Evren D., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Evren D.'nin savcılık sorgusu sürüyor.