Bursa'da çocukluk arkadaşını öldüren şahıs yakalandı

Kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşını, uyuduğu evinde 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan ve bir dönem sözleşmeli er olan, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan Emrah Arslanoğlu, çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldü.

UYKUSUNDA BIÇAKLANDI

Ahmet Babur, kendisine sürekli hakaret ettiğini öne sürdüğü Arslanoğlu’nun evinin penceresinden içeri girerek, yatağında uyuyan arkadaşını 13 yerinden bıçakladı.

KOMŞULAR İHBARDA BULUNDU

Elbiseleri kanlı olarak evden çıkan Ahmet Babur'u gören komşular, polise haber verdi. Adrese gelerek pencereden bakan ekipler, Arslanoğlu'nu yerde hareketsiz yatarken gördü.

Kapıyı kırıp içeri giren polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Emrah Arslanoğlu’nun öldüğünü belirledi. Arslanoğlu’nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ELİNDEKİ KESİKLER YAKALATTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ihbarı yapan komşulardan bilgi aldı.

Arslanoğlu'nun arkadaş çevresini araştıran ekipler, şüpheli davranışlarda bulunan ve parmağında bıçak yarası bulunan Babur'u gözaltına aldı.

"KİMSE ANLAMASIN DİYE OLAY YERİNİ İZLEDİM"

Ahmet Babur, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Babur verdiği ifadesinde, "Biz çocukluk arkadaşıyız. Bana hep küçük düşürücü, rencide edici sözler söylerdi. Bu yüzden ona kızardım. Sonra ona zarar vermek istedim ama uzun süre bir şey yapmadım. Gece evinin önünden geçerken penceresinin açık olduğunu fark ettim. Eve gidip ekmek bıçağı aldım ve pencereden içeri girdim. İçeri girerken ayakkabılarımı çıkardım, ayak izlerim kalsın istemedim. İçeri girdiğimde uyuyordu. Fırsattan istifade edip bıçağı sapladım. Ben bıçağı sapladıktan sonra uyandı ve benimle boğuşmaya başladı. Sonra ben de kendime hakim olamayarak bıçağı saplamaya devam ettim. O sırada elim kesilmiş. Emrah hareketsiz kalınca evden ayrıldım ve kendi evime gittim. Üzerine kan bulaşan kıyafetlerimi çıkarıp yaktım, bıçağı ise parçaladım. Sonra kimse anlamasın diye gelip olay yerini izledim. Sadece zarar vermek istemiştim öldürme kastım yoktu" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Babur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.