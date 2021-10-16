Bursa'da çocukluk arkadaşını öldüren sanığa müebbet

Arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nu evine girip uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren Ahmet Babur, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karşı tarafın ailesi karara tepki gösterdi.

2020 yılının Haziran ayında, Bursa Gürsu'da yaşayan ve bir dönem sözleşmeli er ola ancak sağlık problemleri sebebiyle görevini bırakan Emrah Arslanoğlu, çocukluk arkadaşı Ahmet Babur tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

13 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Ahmet Babur, Emrah Arslanoğlu'nun zemin kattaki evine açık pencereden girip, yatağında uyuyan arkadaşını 13 yerinden bıçakladı.

Elbiseleri kanlı olarak evden çıkan Ahmet Babur'u gören komşular durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Emrah Arslanoğlu’nun cesediyle karşılaştı.

TUTUKLANDI

Cinayet masası dedektifleri, parmağında bıçak yarası bulunan şüpheli Babur'u gözaltına aldı.

Babur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Babur, son kez hakim önüne çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS üzerinden katıldı. Emrah Arslanoğlu'nun yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Babur, savunmasında eve girdiğinde Arslanoğlu’nun uyumadığını, kendisini beklediğini iddia etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu işlerken akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek Adlî Tıp Kurumu’na sevkini talep etti. Müşteki vekili ise sanığın daha önce verdiği beyanlarında, maktulün uykuda olduğunu ifade ettiğini, beyanların otopsi raporunu destekler mahiyette olduğunu belirterek sanığın akıl sağlığına yönelik rapor talebinin reddini ve cezalandırılmasını istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE MÜEBBET ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Babur’u ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet daha sonra Babur’un cezasını takdiri indirim (iyi hâl) indirimiyle müebbet hapis cezasına çevirdi.

MAKTUL AİLESİNDEN KARARA İTİRAZ

Maktulün ailesi, sanığın cezasının iyi hâl indirimiyle hafifletilmesine tepki gösterdi.

Eniştesi Turgay Avcı, "Hakimin cezayı ağırlaştırılmış müebbetten normal müebbete düşürmesi bizi üzdü. Hakimin takdir indirimi uygulamasına karşı üst mahkemeye itirazımızı yaptık. Savcılık ağırlaştırılmış müebbet isterken, hakim müebbet hapse çevirdi. Tasarlayarak ve canice adam öldürme ve konut dokunulmazlığı ihlâli olduğu hâlde, hakimin kendi takdiriyle kararı indirmesini kınıyoruz. Adaletin yerini bulmasını ümit ediyoruz." dedi.

"UYKUSUNDA CANİCE ÖLDÜRÜLDÜ"

Abla Nazan Avcı ise "Kardeşim uyurken canice öldürüldü. Sanığın dosyada bulunan tasarlama ve planlamaya ilişkin açık ifadeleri ortada. Kamera kayıtları, tanık beyanları gibi kesin deliller var. Mahkeme, sanığın tasarlayarak öldürme fiilini işlemediğine, ancak maktulün uyur vaziyette iken öldürüldüğüne, yani beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlendiğine hükmetti. Ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ancak daha sonra cezayı müebbet hapse çevirdi. Bu karar adalet ve vicdan anlayışına gölge düşürmüştür. Verilen karar adalete olan güveni zedelemiştir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Mahkeme heyeti nasıl olur da sanığın bunu planlamadan ve tasarlamadan yapabileceğine kanaat getirir halen anlamış değiliz. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz. Takdiri indirim ne niyetle verildi anlamıyoruz. Davamızın takipçisi olacağız. Adalet yerini bulsun." dedi.

"BÜTÜN DELİLLER BİZİM LEHİMİZE"

Ağabey Mustafa Arslan da "Cezanın ağırlaştırılmış müebbetten normal müebbete çevrilmesini kınıyoruz. Bütün deliller ve adli tıp raporları bizim lehimize. Ancak bu zat sürekli mahkemeyi kandırıyor. Avukatımızla birlikte üst mahkemeye itirazımızı yaptık." dedi.