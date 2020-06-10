Bursa'da çok sevdiği bisikleti canından etti

Bursa'da çok sevdiği bisikleti canından etti

Gemlik ilçesinde bisikleti ile rampa aşağı inerken düşen çocuk bisikletin direksiyonunun karnına batmasıyla hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesi istikametinden Küçük Kumla istikametine bisikleti ile seyreden 13 yaşındaki Mehmet Kantar, yokuş aşağıya indiği sırada freni tutmayınca yol üzerindeki bir traktör römorkuna çarpıp düştü.

Çarpmanın etkisiyle bisikletin direksiyon demiri karnına saplanan Kantar, ağır yaralı halde Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Mehmet Kantar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.