Bursa’da çöp evde bulunan Cem Muhammet 2 kilo aldı

Küçük Muhammet'i hastanede ziyaret eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda" dedi.

Türkiye, Bursa'da ortaya çıkan trajik olayla dehşete düştü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odadan çıkan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., Türkiye’nin gündemine oturdu.

Teyzesi tarafından 1 yıldır çöp evde kilit altında tutulan küçük Muhammet, teyzesi ve ev sahibi arasındaki kira davası sonucu eve gelen ekipler tarafından bulundu.

Tedavi ve koruma altına alınan Muhammet'in son durumu merak konusu oldu.

"Psikolojik olarak çok iyi durumda"

Son olarak Muhammet’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri, böbrek ve kalbi çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Keyfi yerinde çok mutlu oldum.

Çikolata istedi. ’Ne zaman yiyebilirim?’ dedi. Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak. İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortamı doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Belli bir kiloya ulaşması lazım"

DHA'nın aktarımına göre; ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise “Bir zaman mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım. Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz ama şu gün olacak demek doğru değil. Şu anda tedavisi olumlu yönde gidiyor.” dedi.











