Çöp kamyonunun altında kalarak bacakları parçalanan anne kurtulurken, 2 yaşındaki Ebrar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da, 2 yaşındaki kızını bisiklet sürmesi için kapıya çıkaran anne Filiz D., sokağa çöp kamyonunun girmesi üzerine kızı Ebrar Nisa D.'yi bisikletiyle alarak yeşillik alana geçmek istedi.

ÇÖP KAMYONU, ANNEYLE KIZINI EZDİ

Çöp kamyonu sürücüsü ise sokağın başında bir süre bekledikten sonra bir anda hareket ederek, anne ve kıza çarpıp üzerlerinden geçti.

Çöp kamyonu sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine geri manevra yaparken, anne ve kızı aracın altından çıkarıldı.

Bursa'da çöp kamyonu anne ve kızını ezdi

ANNE KURTULDU, MİNİK EBRAR HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı 2 yaşındaki Ebrar, yakınları tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi’ne götürülürken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bacağı parçalanan ve bazı bölgelerinde kırıklar oluşan anne Filiz D. ise hastanede tedavi altına alındı.

Filiz D. tedavisinin ardından hastaneden pandemi sebebiyle evine gönderilirken, 2 yaşındaki talihsiz kız çocuğu yapılan otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"KAZA DEĞİL CİNAYET"

Kazayla ilgili konuşan acılı amca Şakir D. ’’Bizim amacımız bu sorunun üzerine gidilmesi. Bu kaza değil çünkü. Göz göre göre cinayet. Kamera kayıtları mevcut. Aşikar şekilde görünüyor, Adam önce duruyor. Sonra hareket ediyor. 15 metre ileride duranları nasıl görmüyorsun? Birden bire hareketlenip insanları ezen acı bir olay. Bizim amacımız bu cinayetin sonuna kadar takipçisi olup suçluların devlet yoluyla ceza aldıklarını görene kadar bu mücadeleyi sürdürmek. Adalete güveniyoruz’’ dedi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Annenin tedavisinin evde devam ettiği ve ayaklarının alçıya alındığı öğrenilirken, polis ekiplerinin gözaltına aldığı çöp kamyonu sürücüsü Ü.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.