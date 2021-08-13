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    Bursa'da çöp konteynerinden 28 kilo bonzai çıktı

    Polis ekiplerince çöp konteynerinde 28 kilo 682 gram bonzai ele geçirilirken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:07
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    Bursa'da çöp konteynerinden 28 kilo bonzai çıktı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

    Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, uyuşturucunun, İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki çöp konteynerine saklandığını belirledi.

    ÇÖPTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Gece düzenlenen operasyonda, çöp konteynerinde 28 kilo 682 gram bonzai ele geçirildi.

    3 KİŞİ ARANIYOR

    Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da çöp konteynerinden 28 kilo bonzai çıktı #1

    Bursa da çöp konteynerinden 28 kilo bonzai çıktı #2

    Bursa da çöp konteynerinden 28 kilo bonzai çıktı #3

    Bursa da çöp konteynerinden 28 kilo bonzai çıktı #4

    Bursa da çöp konteynerinden 28 kilo bonzai çıktı #5

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