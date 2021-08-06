Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı

Çöplük alanda çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.

Bursa’nın İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı çöplükte yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar paniğe kapılırken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.