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    Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı

    Çöplük alanda çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 18:03
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    Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı

    Bursa’nın İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı çöplükte yangın çıktı.

    Yangını gören vatandaşlar paniğe kapılırken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

    Bursa da çöplük alanda yangın çıktı #1

    Bursa da çöplük alanda yangın çıktı #2

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