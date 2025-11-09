Bursa'da çöpten Türk bayrağı buldular: Bu bizim namusumuz

Bursa'da yaşayan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, Youtube kanallarında çöpe atılan eşyaları bularak yeniden değerlendiriyor.

İsrafa dikkat çekmek için girdikleri çöp konteynerlerinde kimi zaman ilginç, kimi zaman da yürek burkan manzaralarla karşılaşan ikili, bu kez yaşadıkları olayla sarsıldı.

OTOMOBİLE ASTILAR

Bir konteynerin içinde Türk bayrağı bulan Kürkçü ve Altın, bayrağı büyük bir özenle çıkararak otomobillerine astı.

Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

"TÜRK BAYRAĞI BİZİM NAMUSUMUZ"

"Türk bayrağı bizim namusumuz" diyen Kürkçü, kutsal değerlerin çöpe atılmasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

"SADECE BAYRAĞIMIZ DEĞİL, KUTSAL KİTAPLARIMIZI DA BULDUK"

Yusuf Emre Kürkçü yaptığı açıklamada, "Biz israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Bazen çöp karıştırırken üzücü manzaralara şahit oluyoruz. Namusumuz olarak kabul ettiğimiz bayrağımızı buluyoruz. Sadece bayrağımız değil İslami anlamda kutsal kitaplarımızı da bulduk.

Bunu zaten videoda pek göstermiyoruz ama bunları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bunları alıp değerlendiriyoruz. Aynı şekilde gerekli mercilere veriyoruz. Aynı şekilde bayrağımızı da görmek bizleri çok üzüyor. Bunlar bizim için kutsal ve namus ama çöplerde görmek gerçekten üzücü. Sadece bunlar da değil nice ekmekler görüyoruz. Bu ekmekleri çöpün içine değil yanlarına bağlamak daha uygun olur gibi geliyor" ifadelerini kullandı.