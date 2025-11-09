Abone ol: Google News

Bursa'da dalış yapan genç boğuldu

Bursa'da dalış yapan 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 06:52
Bursa'da dalış yapan genç boğuldu
  • Bursa'nın Gemlik ilçesinde 25 yaşındaki Emirhan Aydın, dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmayarak hayatını kaybetti.
  • Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler ve sağlık ekipleri Aydın'ı sudan çıkardı.
  • Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi mevkiinde Emirhan Aydın, dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmadı.

İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 yaşındaki Aydın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3. Sayfa Haberleri