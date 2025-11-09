Bursa'da dalış yapan genç boğuldu

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde 25 yaşındaki Emirhan Aydın, dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmayarak hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi mevkiinde Emirhan Aydın, dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmadı.
İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
25 yaşındaki Aydın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.