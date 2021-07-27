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    Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı

    Bir düğün sırasında, kız evi önünde damada türlü eziyetler yapıldı. Önce damada kadın kıyafetleri giydirildi, ardından leğende çamaşır yıkatıldı. Eziyet anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:38
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    Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı

    Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin Ürünlü Mahallesi'nde yapılan bir düğünde damada, arkadaşları tarafından türlü eziyetler yapıldı.

    Gelin almak için kız evine giden damada kadın kıyafetleri giydirildi.

    Damada tayt ve kadın atleti giydiren arkadaşları, leğende çamaşır yıkattı.

    KARNINA İSİMLERİ YAZILDI

    Bu kadarla yetinmeyen taraflar, müzik açıp damadı oynattı.

    Damadın karnına rujla hem gelinin hem damadın isimleri yazıldı.

    Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı #1

    Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı #2

    Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı #3

    Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı #4

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