Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı

Bursa’da damada yapılan eziyet kameraya yansıdı

Bir düğün sırasında, kız evi önünde damada türlü eziyetler yapıldı. Önce damada kadın kıyafetleri giydirildi, ardından leğende çamaşır yıkatıldı. Eziyet anları kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin Ürünlü Mahallesi'nde yapılan bir düğünde damada, arkadaşları tarafından türlü eziyetler yapıldı.

Gelin almak için kız evine giden damada kadın kıyafetleri giydirildi.

Damada tayt ve kadın atleti giydiren arkadaşları, leğende çamaşır yıkattı.

KARNINA İSİMLERİ YAZILDI

Bu kadarla yetinmeyen taraflar, müzik açıp damadı oynattı.

Damadın karnına rujla hem gelinin hem damadın isimleri yazıldı.

Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.