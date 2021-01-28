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    Bursa'da damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

    Bursa'da 29 yaşındaki Mert E., çocuklarını alıp kendisini terk eden eşi Kader E.'nin yanına gittiği kayınvalidesi Fatma M.’yi önce darbetti, ardından bıçaklayarak yaraladı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 17:09
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    Bursa'da damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mert E.'nin biri 4, diğeri 7 yaşında 2 çocuğuna şiddet uygulaması üzerine eşi Kader E., evi terk ederek annesi Fatma M.'nin evine gitti.

    Mert E. de eşinin peşinden kayıvalidesinin evine geldi. Mert E. ile kayınvalidesi arasında tartışma çıktı.

    ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

    Tartışma sırasından Mert E. kayınvalidesini darbetti. Ardından da bıçaklayarak yaraladı. Fatma M. kanlar içinde kalırken, Mert E. kaçtı.

    Bursa damat

    Annesinin yaralandığını gören Kader E., polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma M., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri ise kaçan Mert E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa damat

    Bursa damat

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