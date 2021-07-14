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    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler

    Dünyaevine giren Uğur Güven’e, arkadaşları geleneksel adetleri uyguladı. Damadın üzerinde yumurta kırıldıktan sonra saman döküldü. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 13:13
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    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Mustafa Güven ile Fatma Soysal’ın Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlenen düğün törenine katılan arkadaşları, Güven’in Yenice Mahallesi'ndeki evinin önünde geleneksel adetleri uyguladı.

    Güven, arkadaşlarının isteği üzerine menemen yaparak ikram etti.

    Arkadaşları, menemeni beğenmeyince Güven’i soğuk su ile ıslatıp üzerinde yumurta kırdı.

    Yumurtayı az bulan arkadaşları, Güven’in üzerine bir çuval da saman döktü.

    CENAZE TÖRENİ MİZANSENİ YAPILDI

    Siyah takım elbise ve tişörtler giyerek gözlük takan arkadaşları, gömleklerine Güven’in fotoğraflarını da iğneleyerek cenaze töreni mizanseni yaptı.

    Kameraya yansıyan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler ViDEO

    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler #1

    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler #2

    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler #3

    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler #4

    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler #5

    Bursa’da damadın üzerinde yumurta kırıp saman döktüler #6

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