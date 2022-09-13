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    Bursa'da, dansöz oynatılan okulun müdürü dava açtı

    İlkokulda düzenlenen dansözlü eğlence üzerine görevden alınan Müdür Coşkun Şahiner, başka ilkokula sınıf öğretmeni tayin edildi. Şahiner, eski görevine dönmek için idare mahkemesine dava açtı.
    • 13.09.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:26
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    Bursa'da, dansöz oynatılan okulun müdürü dava açtı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'ndeki Çalı İlkokulu’nda, Hıdırellez ve Anneler Günü için Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte dansöz oynatılması birçok çevrede tepkilere neden olmuştu.

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme ve idari soruşturma başlattı.

    Okul Müdürü Coşkun Şahiner, görevden uzaklaştırıldı.

    ‘İmam hatip’ iddiaları yalanlandı

    DHA’nın haberine göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayın imam hatip ortaokulunda gerçekleştiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

    Bursa'daki ilkokulda 'dansözlü' etkinlik VİDEO

    Müdürlükten alındı

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Coşkun Şahiner'i açığa aldı. Bakanlıktan gelen müfettişlerin soruşturması sonrası da müdürlük kadrosundan alınıp Remzi Zümrüt İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak tayin edildi. Sınıf öğretmeni olarak görevine başlayan Şahiner, kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle idare mahkemesine dava açtı. Eski görevine dönmek isteyen Şahiner’in açtığı dava ile ilgili yargılama sürüyor.

    Bursa da, dansöz oynatılan okulun müdürü dava açtı #1

    Bursa da, dansöz oynatılan okulun müdürü dava açtı #2

    Bursa da, dansöz oynatılan okulun müdürü dava açtı #3

    Bursa da, dansöz oynatılan okulun müdürü dava açtı #4


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